La principessa Charlene non fa ritorno nel Principato ormai da mesi, e il mistero sulla sua permanenza in Sudafrica non accenna a risolversi dato che Palazzo non rilascia dichiarazioni esplicite in merito. La partenza per il suo paese d’origine era stata giustificata con la partecipazione alla campagna di una Fondazione impegnata nella protezione dei rinoceronti in estinzione. Poi, per giustificare l’allungarsi della permanenza, si è parlato di crisi coniugale, a sostenere questa ipotesi il fatto che i principi hanno passato separati il decimo anniversario di matrimonio. Spazzate via le ipotesi di crisi matrimoniale, si sono rafforzate quelle sui problemi di salute, confermate poi dal viaggio del Principe Alberto nel mese di agosto, a seguito dell’intervento (il terzo) della donna. Si è infatti trattato di una grave infezione otorinolaringoiatrica, la causa dell’operazione subita il 1 settembre - in tanti però si chiedono perché in tutti questi mesi, e con tutte queste problematiche di salute, Alberto si sia recato dalla moglie solamente due volte e per periodi così brevi.