Il Regno Unito ha prenotato le prime cento milioni di dosi del vaccino anti-coronavirus in via di sperimentazione da parte dell’università di Oxford, 30 milioni delle quali - se i test in corso avranno pieno successo - dovrebbero essere disponibili per una seconda fase di utilizzo riservato inizialmente alle persone vulnerabili a settembre. Lo ha confermato oggi in Parlamento il ministro della Sanità, Matt Hancock, dopo la affermazioni analoghe di ieri del collega delle Attività Produttive Alok Sharma e quelle precedenti del premier.

Il prototipo, sviluppato dall’istituto Jenner dell’ateneo di Oxford in partnership fra gli altri con l’azienda italiana Advent-Irbm di Pomezia, è nato da una ricerca finanziata fin dall’inizio dal governo di Boris Johnson, che ha poi raggiunto il mese scorso un pre-accordo sulla produzione industriale in caso di successo col colosso farmaceutico AstraZeneca. «Sono assolutamente entusiasta dell’accordo con AstraZenecat che garantirà al Regno Unito 100 milioni di dosi, le prime delle quali destinate ai più vulnerabili, laddove la sperimentazione scientifica di Oxford riesca», ha detto Hancock alla Camera dei Comuni. Il ministro ha peraltro ribadito che il vaccino allo studio, che «se funziona sarà verosimilmente uno dei primi al mondo», è al momento una speranza, non una certezza. E che, nonostante le prime indicazioni positive, un vaccino contro il coronavirus potrebbe farsi attendere o non arrivare mai, come capitato per altre infezioni virali. «Noi in ogni caso stiamo compiendo tutti gli sforzi possibili per offrire ai britannici le chance migliori», ha proseguito Hancock, rassicurando i deputati dell’opposizione sia sull’impegno di far avere in seguito l’eventuale vaccino a costi sostenibili ai Paesi poveri, sia di distribuirlo in modo equo fra le 4 nazioni del Regno.