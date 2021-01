Il procedimento aperto nei Paesi Bassi contro il nuovo presidente della direzione di UBS Ralph Hamers ha fatto un passo avanti: la procura competente ha indicato che darà seguito all’ordine del Tribunale d’appello dell’Aia che a inizio dicembre ha chiesto di indagare sul ruolo avuto da Hamers quando era CEO di ING in relazione a un caso di riciclaggio archiviato nel 2018.

«Attualmente stiamo regolando le questione organizzative in relazione alla decisione del tribunale, ha comunicato nella notte la procura. Non è ancora possibile fornire una tabella di marcia. Una persona informata sostiene che l’inchiesta potrebbe richiedere fino a 18 mesi. Solo a quel punto verrà deciso se promuovere accusa nei confronti di Hamers.

Nel 2018 il colosso bancario olandese si era visto costretto a pagare 775 milioni di euro per lacune in materia di lotta al riciclaggio. Si era trattato della sanzione più alta della storia olandese nel campo in questione.