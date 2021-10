Rilevamenti precoci del virus dell’influenza stagionale «sono un’indicazione che la prossima stagione influenzale potrebbe essere grave, anche se ancora non possiamo saperlo con certezza». Lo ha detto Pasi Penttinen, capo del programma antinfluenzale del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), in una nota dell’Agenzia.

In questa fase, raccomanda l’ECDC, è importante la vaccinazione ma vanno mantenute anche le misure non farmaceutiche, come mascherine e distanziamento. Il crollo dei contagi da influenza nel 2020-21, inferiori di oltre il 99% rispetto alla norma, «indica - si legge in una nota dell’Agenzia UE - che gli interventi non farmaceutici, come evitare l’affollamento non necessario e il mantenimento delle misure igieniche, sono efficaci non solo nel frenare la diffusione della SARS-CoV-2, ma anche nell’influenza».