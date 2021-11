Durante una protesta contro le misure anti-COVID a Bruxelles, alla quale prendono parte circa 35 mila di persone, sono scoppiati degli scontri. In base a quanto si apprende, la protesta era iniziata in maniera pacifica ma, dopo il lancio di oggetti da parte di un gruppo di manifestanti contro la polizia, gli agenti hanno usato cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperderli. Diversi manifestanti coinvolti indossavano cappucci ed esibivano la bandiera delle Fiandre. Gli scontri con la polizia sono avvenuti vicino alle sedi dell’UE. La polizia ha affermato che 35 mila persone hanno marciato dalla stazione di Bruxelles nord contro le nuove misure anti-COVID annunciate mercoledì dal Governo belga. La manifestazione, denominata «Insieme per la libertà», è stata organizzata in risposta al divieto di accesso a bar e ristoranti imposto ai non vaccinati. L’Europa sta affrontando un’altra ondata di contagi e diversi Paesi hanno inasprito le misure nonostante un sempre più alto numero di persone si stia vaccinando. Il Belgio, uno dei Paesi più duramente colpiti dalla nuova ondata dell’epidemia, ha esteso i permessi per lavorare da casa e inasprito le misure contro i non vaccinati.