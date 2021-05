La compagnia di bandiera australiana Qantas è la prima compagnia a offrire incentivi ai chi si vaccina contro il coronavirus per contribuire ad accelerare la campagna nella speranza che questo porti alla riapertura dei confini internazionali.

I dettagli degli incentivi sono in via di definizione, ma si prevede che avranno la forma di buoni volo, punti frequent flyer o credito per chi viaggia spesso. L’iniziativa sarà valida fino alla fine dell’anno e ne avrà diritto chi ha ricevuto la vaccinazione completa.