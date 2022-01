Il CEO della casa farmaceutica Moderna, produttrice di vaccini contro la COVID-19, Stephane Bancel, ritiene che la somministrazione di una quarta dose possa essere necessaria in quanto la protezione del richiamo diminuisce col tempo. Lo riferisce la CNBC. Secondo Bencel chi ha ricevuto la dose ‘booster’ entro l’autunno con tutta possibilità sarà protetto nel periodo invernale, ma l’efficacia potrebbe ridursi nel corso dei mesi, come accade per le prime due dosi.