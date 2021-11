L’Europa scopre di avere nuovamente paura. La quarta ondata della pandemia non è soltanto uno spauracchio utilizzato dai virologi per continuare a fare pressione sulla politica e sull’opinione pubblica. È piuttosto una realtà. Che bisogna frenare al più presto se si vogliono evitare conseguenze disastrose.

In Austria è pronta la stretta per i non vaccinati. Un mini-confinamento per chi ha deciso di non immunizzarsi. In Italia il ministro della Salute ha annunciato ieri la terza dose per tutti, mentre in Francia il presidente Emmanuel Macron parlerà domani sera in diretta Tv alla nazione probabilmente per annunciare nuove restrizioni. Intanto in Germania si va verso il «2G» - geimpft e genesen, vaccinato e guarito - ovvero il green pass rilasciato soltanto a chi ha superato la malattia o ha scelto...