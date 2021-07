Il presidente tunisino Kais Saied domenica in tarda serata, appellandosi all’articolo 80 della Costituzione, ha deciso di congelare i lavori del Parlamento per 30 giorni e di silurare il primo ministro Hichem Mechichi, al termine di una giornata di manifestazioni contro il principale partito al potere, Ennahdha. Per valutare questa grave crisi politica in Tunisia abbiamo sentito Riccardo Fabiani, direttore della sezione Paesi del Nord Africa presso l’International Crisis Group di Londra .

Una delle cause scatenanti delle proteste in varie città tunisine è la pessima gestione della crisi sanitaria da COVID-19 con cui il Paese è alle prese. Quali sono le principali ragioni del dilagare dei contagi e dei morti in Tunisia?«Il problema principale è rappresentato dalla difficoltà riscontrata dall’Esecutivo...