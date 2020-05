In Italia dopo i primi allentamenti il governatore della Regione Veneto Luca Zaia ha criticato gli assembranti nei bar, con il classico spritz in mano, registrati ieri sera. «In 10 giorni io li vedo i contagi: se aumentano richiuderemo bar, ristoranti, le spiagge, e torneremo a chiuderci in casa col silicone».