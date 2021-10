Le osservazioni della sovrana britannica, riferiscono i media, sono state fatte durante un colloquio privato all’apertura del parlamento gallese ieri a Cardiff. Facendo riferimento alla COP26 di Glasgow che inizierà il 31 ottobre, la regina ha detto: «Non so ancora chi parteciperà». Joe Biden ha confermato la sua presenza, mentre Vladimir Putin, Xi Jinping, Jair Bolsonaro e Narendra Modi ancora no.

La regina ha fatto le sue osservazioni, riprese in un livestream, durante una conversazione con la duchessa di Cornovaglia ed Elin Jones, presidente del parlamento. «Ho sentito parlare di COP26, ancora non so chi arriverà. Nessuna idea. Sappiamo solo di persone che non vengono. È davvero irritante quando parlano, ma non fanno», ha sottolineato, secondo quanto riportano Guardian e Sky News.