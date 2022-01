Prima il Quirinale, poi Sanremo. L’Italia non cambia. Chiusa la convulsa partita dell’elezione del presidente della Repubblica, si apre questa settimana la caotica (ma festosa) passerella canora della riviera di ponente. Di tradizione in tradizione e senza mai smentire sé stessa, la Penisola affronta il proprio destino con la solita contagiosa allegria, consapevole di aver superato anche stavolta, e senza troppi danni, un ostacolo contro il quale avrebbe potuto facilmente schiantarsi.

In realtà, la rielezione di Sergio Mattarella soltanto in apparenza è stata una svolta tranquilla. Le insidie del voto quasi plebiscitario ottenuto dal capo dello Stato non tarderanno a mostrarsi in tutte le loro sfaccettature. Ne sono convinti molti analisti, che in coro parlano di un quadro politico disgregato...