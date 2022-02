«La rinascita dell’industria nucleare francese»

Ogni Paese sta ridefinendo il proprio mix energetico. Ancora non sono molte le sicurezze. Ciò che è già certo è che la formula francese avrà il nucleare come elemento portante. Non è una notizia, in sé. A esserlo è l’annuncio di Emmanuel Macron sulla costruzione di sei nuovi reattori nucleari. Il presidente si è sbilanciato, promettendo anche altri otto impianti, ora allo studio. Non solo, ha pure sottolineato che tutti i vecchi reattori, nell’attesa, dovranno essere spinti oltre i 50 anni di vita. Macron ha parlato di «rinascita dell’industria nucleare». I nuovi reattori saranno integrati da piccoli reattori modulari e da reattori innovativi, con impatto minore in termini di rifiuti. La compagnia elettrica EDF, che si occuperà della costruzione e della gestione degli impianti, stima che il...