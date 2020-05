In Francia le riaperture varieranno da regione a regione in base alla diffusione del virus. Perché in Italia il premier Conte ha contestato tale logica?

«Innanzitutto vorrei far notare che le riforme costituzionali degli anni passati che hanno aumentato l’autonomia delle Regioni soprattutto in materia sanitaria, hanno mostrato ora i loro effetti negativi nell’affrontare la pandemia. Questa dispersione di potere tra Stato centrale e Regioni ha infatti prodotto qualche problema. Adesso, visto che la diffusione del virus varia da regione a regione, appare utile valutare forme di riapertura differenziate. Resta però il fatto che questa distorsione tra poteri regionali e potere centrale non ha aiutato nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria».

Proprio ora vi è al centro dello scontro politico...