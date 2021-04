Al piano di salvataggio da 1.900 miliardi di dollari, Joe Biden ha già affiancato un nuovo maxi stimolo da 2.250 miliardi per il rilancio e la ricostruzione dell’economia americana a partire dalle infrastrutture. Un’iniziativa che, appena annunciata, ha già incontrato l’opposizione dei repubblicani in Congresso contrari a un aumento delle tasse. La Casa Bianca intende infatti finanziare il piano per le infrastrutture e il rilancio, che ha come obiettivo una crescita più inclusiva, con un aumento delle aliquote sulle società perché - ha spiegato il presidente americano - «non è possibile che un insegnante paghi più tasse di Amazon». La strada è quindi in salita per Biden: la maggioranza in Congresso, soprattutto in Senato, è risicata e la Casa Bianca non può permettersi di perdere neanche un voto.