Nella giornata ieri, dalle 17.30 circa, i tre social più utilizzati – Instagram, Facebook e Whatsapp – sono andati in crash. Il mondo del web ha tremato e gli utenti si sono sin da subito fiondati su Twitter a cinguettare sul down delle piattaforme di Zuckerberg. Il down di WhatsApp ha creato una sorta di effetto a catena, trascinando con sé le altre app di messaggistica istantanea. Infatti quando sono iniziate le interruzioni, le piattaforme di chat alternative in rete, quali Telegram, hanno dapprima goduto dell’aumento improvviso di utenti, per poi sudare freddo a causa di questa improvvisa marea. Così le lamentele sono state espresse ancora una volta su Twitter.

Gli hashtag #WhatsAppDown, #FacebookDown e #InstagramDown hanno scalato le classifiche del social network di Menlo Park, raggiungendo in breve le vette del cinguettio. Al di là del disagio causato dal disservizio, il danno più oneroso è stato quello finanziario. L’agenzia Bloomberg stima che la perdita economica a livello mondiale sia stata di 160 milioni di dollari per ogni ora di interruzione della connessione digitale. Ma non è finita qui. Il titolo di Facebook, già crollato con le accuse di una ex dipendente che ha rilasciato dichiarazioni perniciose al Wall Street Journal, è andato sotto pressione alla Borsa di New York con le azioni che hanno chiuso con un ribasso del 4,89%. Il titolo è sceso a 322,70 dollari, e ha chiuso a 326,72 dollari. Zuckerberg a Wall Street ha perso qualcosa come 6 miliardi di dollari in un solo giorno. Un vero record.