La Russia chiude lo spazio aereo alle compagnie svizzere

La Russia ha deciso di chiudere il proprio spazio aereo alle compagnie svizzere. Lo ha deciso l’Agenzia russa federale per il trasporto aereo secondo quanto riportano Interfax e Tass. È una risposta che arriva in seguito alle sanzioni svizzere sul divieto di volo.

