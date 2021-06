La Russia «fornirà armi moderne» alla Bielorussia, ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko in una riunione sulla cooperazione russo-bielorussa, mentre commentava i risultati dei suoi negoziati a Sochi.

Lukashenko ha sottolineato «l’assenza di qualsiasi discussione sul dispiegamento permanente di forze russe o l’apertura di qualsiasi base: queste cose non sono state nemmeno menzionate. Non ce n’è bisogno. Questo non è necessario a causa del concetto di sicurezza militare dello Stato dell’Unione».