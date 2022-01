Gli Stati Uniti hanno informazioni secondo cui la Russia ha pre-posizionato un gruppo di operativi per condurre un’operazione sotto falsa bandiera nell’Ucraina orientale per creare un pretesto per un’invasione. Lo riferisce la CNN, citando dirigenti americani.

Ieri il consigliere per la sicurezza statunitense Jake Sullivan aveva detto che «la comunità di intelligence americana ha sviluppato informazioni, ora declassificate, che Mosca sta creando il terreno per avere l’opzione di fabbricare il pretesto per un’invasione», ricordando il copione del 2014 in Crimea