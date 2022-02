(AGGIORNAMENTO 07.04)

«Il collettivo Anonymous è ufficialmente in cyber guerra con il governo russo»: lo scrive lo stesso movimento internazionale sul suo account twitter, annunciando di avere hackerato il sito dell’emittente Rt news. I siti del Cremlino, del governo russo e della Duma risultano al momento inaccessibili, dopo che alcuni media, fra cui l’ucraino Kiev Independent, avevano riferito di un attacco hacker.

(AGGIORNAMENTO 06.45)

«Difenderemo il nostro Paese fino a quando gli attacchi non si fermeranno», ha dichiarato il presidente Zelenskiy nel suo discorso alla nazione. «La Russia prima o poi dovrà discutere con noi sulla fine delle ostilità e di questa invasione. Quanto prima ciò accadrà, minori saranno le perdite». Nel frattempo il ministero della Difesa ha fatto sapere di aver fatto saltare un ponte sul fiume Teteriv, a nord di Kiev, per impedire l’avanzata russa verso la capitale. Ma, stando ad alti funzionari USA, i soldati di Putin al confine con la Bielorussia si troverebbero a soli 32 km da Kiev.

(AGGIORNAMENTO 06.45)

A Kiev suonano le sirene d’allarme e la popolazione è invitata a restare nei rifugi antiaerei.

(AGGIORNAMENTO 06.23)

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha parlato alla nazione, confermando gli attacchi missilistici russi. Ha spiegato che gli attacchi sono iniziati alle 4:00 di venerdì, aggiungendo che alle truppe russe è stato impedito di avanzare nella maggior parte delle regioni dalle forze militari ucraine. Ha pure aggiunto che gli attacchi russi miravano a obiettivi sia militari che civili. Nel frattempo a Kiev e a Leopoli stanno suonando le sirene d’emergenza per avvisare degli attacchi aerei.

(AGGIORNAMENTO 06.19)

La banca centrale ucraina ha vietato i pagamenti ad aziende e privati in Russia e Bielorussia, nonché tutte le operazioni finanziarie che coinvolgono le valute di entrambe le nazioni.

(AGGIORNAMENTO 06.03)

Le forze russe hanno iniziato alle 6.10 (le 5.10 ora svizzera) a bombardare l’aeroporto di Velyka Omelyana, a 4 chilometri da Rivne, cittadina del nordovest dell’Ucraina a circa 300 chilometri da Kiev e 160 dal confine con la Polonia. Lo ha riferito il capo dell’Aeronautica militare nello scalo. Alcuni residenti testimoniano di violente esplosioni. L’attacco è confermato anche dalle autorità locali. Secondo i militari, c’è stata un’esplosione che ha distrutto la pista di riserva. Nessuno è rimasto ferito, hanno aggiunto.

(AGGIORNAMENTO 05.45)

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha denunciato gli «orribili attacchi missilistici russi su Kiev». «L’ultima volta che la nostra capitale ha sperimentato qualcosa di simile - scrive su Twitter - è stato nel 1941, quando è stata attaccata dalla Germania nazista. L’Ucraina ha sconfitto quel male e sconfiggerà anche questo. Fermiamo Putin e isoliamo la Russia».

(AGGIORNAMENTO 05.21)

Le forze russe «hanno già perso circa 800 uomini», secondo il ministero della Difesa ucraino. «Le perdite includono anche sette aerei, sei elicotteri, 130 veicoli corazzati da combattimento e oltre 30 carri armati», ha aggiunto, citato dal Kyiv Independent.

(AGGIORNAMENTO 05.13)

Mezzi meccanizzati russi entrati in Ucraina attraverso la Bielorussia sono a circa 32 km da Kiev: lo hanno riferito dirigenti della Casa Bianca in un briefing di alcune ore fa ai parlamentari americani, secondo quanto riporta la CNN. Altri mezzi, secondo le stesse fonti, sono entrate in Ucraina dalla Russia ma sono un po’ più lontani dalla capitale ucraina, anche se l’obiettivo comune è accerchiare Kiev e ribaltare il governo del Paese.

(AGGIORNAMENTO 05.00)

Un pesante attacco aereo con missili e armi pesanti ha colpito nella notte la capitale ucraina Kiev, ma «la difesa aerea della città ha respinto con successo l’assalto». Lo riferiscono i media locali precisando che i frammenti di un aereo russo, presumibilmente un drone, e una serie di missili sono stati intercettati e sono caduti su due edifici residenziali. Gli edifici, situati nella parte orientale della città sono andati a fuoco e tre persone sono rimaste ferite, una delle quali versa in condizioni critiche, ha detto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko.

(AGGIORNAMENTO 4.53)

«Il Nord del Paese è assediato, le truppe russe si stanno dirigendo verso la Capitale». Ad annunciarlo il Governo ucraino, il quale ha esortato gli uomini dai 18 ai 60 anni a non lasciare il paese.

(AGGIORNAMENTO 4.47)

La zona di frontiera nella regione di Zaporizhzhya, nel Sud-Est del Paese, è stata colpita da un attacco missilistico intorno alle 4.25. Secondo le forze armate ucraine, le guardie di confine di Primorsky Pasad sono state uccise e ferite durante l’attacco.

(AGGIORNAMENTO 4.40)

Un aereo ucraino per l’intercettazione di missili è stato colpito da missili terra aria russo, a confermarlo il governo ucraino. I piloti sono presumibilmente morti, mentre i detriti di grosse dimensioni si sono sparsi per la periferia di Kyev. Inoltre missili russi sono stati lanciati verso un quartiere residenziale della capitale ucraina.

(AGGIORNAMENTO 4.17)

Le forze armate ucraine hanno abbattuto un missile o aereo russo a Kiev.

(AGGIORNAMENTO 4.10)

Come previsto dai servizi di intelligence statunitensi, un imponente attacco missilistico è in corso su Kiev.

(AGGIORNAMENTO 4.00)

Le forze armate ucraine hanno confermato che altre armi sono state portate a Kiev.

(AGGIORNAMENTO 3.50)

Anton Gerashchenko, un consigliere del ministro dell’Interno ucraino, ha riferito che è in corso un attacco su Kiev nelle prime ore di venerdì mattina. «Gli attacchi su Kiev con missili da crociera o balistici» stanno continuando. «Ho sentito due potenti esplosioni proprio ora», ha postato Gerashchenko sul suo account ufficiale Telegram.

(AGGIORNAMENTO 3.42)

Anche la reporter del Guardian Emma Graham Harrison ha confermato di aver sentito una serie di forti esplosioni a Kiev.

(AGGIORNAMENTO 3.37)

«Può essere utile lasciare aperta la strada del dialogo con Putin». Il presidente della Francia Emmanuel Macron, in conferenza stampa, ha evocato la telefonata di ieri sera con il presidente russo. Macron ha pure annunciato il dispiegamento di ulteriori forze militari francesi in Romania, nell’ambito del rafforzamento del fianco Est della NATO deciso dall’Alleanza.

(AGGIORNAMENTO 3.35)

Una troupe della CNN ha affermato di aver sentito due forti esplosioni nel centro di Kiev e di averne sentita una terza in lontananza.

(AGGIORNAMENTO 3.19)

«I prossimi giorni, settimane e mesi saranno duri per il popolo dell’Ucraina». Così, via Twitter, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Che ha aggiunto: «Putin ha scatenato su di loro un grande dolore. Ma il popolo ucraino ha conosciuto 30 anni di indipendenza e ha dimostrato che non tollererà nessuno che cerchi di portare il loro Paese indietro».

(AGGIORNAMENTO 3.14)

Taiwan ha condannato le azioni della Russia, dicendo che si unirà ad altri partner nelle sanzioni sebbene i dettagli non siano stati forniti. La crisi è osservata da vicino a Taiwan, che la Cina rivendica come proprio territorio e costretta per questo ad affrontare una crescente pressione militare da parte di Pechino negli ultimi due anni. «Condanniamo molto duramente un tale atto di invasione e ci uniremo ai paesi democratici per imporre congiuntamente delle sanzioni», ha detto il premier Su Tseng-chang. Il ministro dell’economia di Taiwan Wang Mei-hua ha detto ai giornalisti che l’isola «controllerà severamente» le esportazioni verso la Russia e «si coordinerà» con gli alleati per ulteriori azioni. Il ministero degli Esteri ha detto in una dichiarazione che l’isola, fondamentale nella catena globale di fornitura di semiconduttori, «coordinerà strettamente con gli Stati Uniti e altri Paesi l’adozione di misure appropriate al fine di liberare l’Ucraina dagli orrori della guerra».

(AGGIORNAMENTO 2.51)

«La Russia non avrà più accesso ai mercati finanziari più importanti, prendiamo in considerazione il 70% del mercato russo». Ad affermarlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine del vertice europeo straordinario convocato per discutere le sanzioni contro Mosca. «Cercheremo di erodere le basi dell’economia» le parole di von der Leyen, ma anche di «diminuire le riserve dei ricchi russi che non potranno più mettere il loro denaro nei paradisi fiscali». Tra le sanzioni previste lo stop «alla fornitura di parti di ricambio per gli aerei, i tre quarti della flotta aerea russa sono stati costruiti in Canada».

(AGGIORNAMENTO 00.55)

Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca, ha detto in una conferenza stampa che il personale della centrale nucleare di Chernobyl è «tenuto in ostaggio» dalle forze russe. Gli Stati Uniti hanno ragione di crederlo in base ad alcuni rapporti ricevuti. «Questa presa di ostaggi illegale e pericolosa, che potrebbe mettere a repentaglio gli sforzi di routine del servizio civile necessari per mantenere e proteggere gli impianti di rifiuti nucleari, è ovviamente incredibilmente allarmante e gravemente preoccupante» ha aggiunto Psaki. «Condanniamo l’accaduto e chiediamo il rilascio degli ostaggi». Le forze russe avevano preso possesso della centrale nucleare di Chernobyl dopo una feroce battaglia.

(AGGIORNAMENTO 00.25)

«Forze nemiche di sabotaggio sono entrate a Kiev, ma io resto qui - ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky -. Anche se la Russia mi ha identificato come obiettivo numero uno e i miei familiari come obiettivo numero due. Il destino del Paese dipende dai nostri soldati e dal nostro popolo».

(AGGIORNAMENTO 00.13)

In un discorso televisivo, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskiy ha detto di essere scoraggiato dopo aver parlato con i leader occidentali. «Non vedo nessuno», ha detto, per combattere a fianco dell’Ucraina. Zelensky ha poi comunicato che durante l’invasione, finora, sono morti 137 soldati ucraini (inclusi 10 ufficiali) e 316 sono rimasti feriti.

(AGGIORNAMENTO 00.02)

Kiev si prepara a difendersi da un imminente attacco delle forze russe e diecimila fucili automatici sarebbero stati distribuiti nelle ultime ore ai civili della capitale. Lo riportano fonti del ministero degli interni ucraino citate da alcuni media internazionali.

(AGGIORNAMENTO 23.36)

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha firmato il decreto per la mobilitazione generale in Ucraina.

(AGGIORNAMENTO 22.47)

Previsto per domani alle 15, a quanto si apprende, un Consiglio Affari Esteri straordinario per il via libera formale al pacchetto di sanzioni in discussione stasera al vertice dei leader europei. La riunione dei ministri degli Esteri Ue, al quale parteciperà Luigi Di Maio, sarà in presenza a Bruxelles.

(AGGIORNAMENTO 21.52)

Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con Emmanuel Macron. Lo riferisce il Cremlino, citato dalla Tass, secondo cui il presidente russo ha fornito all’omologo francese «chiarimenti dettagliati sulle ragioni e le circostanze della sua decisione di condurre un’operazione militare speciale» in Ucraina.

(AGGIORNAMENTO 21.46)

Circa 100’000 persone sono fuggite dalle loro case in Ucraina e diverse migliaia hanno lasciato il Paese, ha riferito l’Onu. «Riteniamo che circa 100’000 persone debbano aver già lasciato le loro case e che diverse migliaia di persone abbiano attraversato i confini internazionali», ha detto all’Afp una portavoce dell’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati, Shabia Mantoo.

(AGGIORNAMENTO 21.45)

La città di Mariupol, centro ucraino sul mar d’Azov a poche decine di chilometri dalle autoproclamate repubbliche separatiste del Donbass, è sotto pesante attacco russo, con centinaia di esplosioni segnalate. Lo riferiscono media ucraini. La sua conquista è ritenuta strategica per la creazione di un collegamento diretto con la Crimea, annessa alla Russia nel 2014.

(AGGIORNAMENTO 21.34)

«Il Consiglio europeo concorda sulla messa in campo di misure restrittive che impongono massicce e severe conseguenze per la Russia. Le sanzioni coprono il settore finanziario, energetico quello dei trasporti, l’export di beni e finanziario, la politica dei visti e l’inserimento nella lista nera, e con nuove criteri, di personalità russe». È quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo. Nel settore energetico, però, non dovrebbero essere comprese misure dirette al comparto del gas. «Il Consiglio - si legge - adotterà il pacchetto senza ritardi». I leader Ue, inoltre, annunciano nuove sanzioni anche alla Bielorussia. «Il Consiglio europeo condanna con la massima fermezza l’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa contro l’Ucraina. Con le sue azioni illegali, la Russia viola gravemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e mina la sicurezza e la stabilità europea e mondiale».

(AGGIORNAMENTO 21.33)

Gli Stati Uniti hanno espulso il numero due dell’ambasciata della Russia a Washington. L’espulsione non è legata all’invasione dell’Ucraina ma è in ritorsione alla decisione di Mosca di inizio mese di cacciare il secondo diplomatico in grado dell’ambasciata americana in Russia.

(AGGIORNAMENTO 21.29)

Il ministero della Difesa tedesco, in seguito all’attacco in Ucraina, ha attivato le cosiddette «misure di allarme nazionale». Ciò significa che nei prossimi giorni la popolazione potrebbe percepire una accresciuta presenza di militari negli spazi pubblici, ha comunicato il ministero. Si potrà arrivare anche a limitazioni della circolazione del traffico, che permettano capacità di trasporto per terra, mare e aria a fini militari.

(AGGIORNAMENTO 21.05)

Gli alleati occidentali stimano che Kiev potrebbe cadere in mano alle forze russe «nel giro di poche ore». Lo riporta l’agenzia Bloomberg. Kiev potrebbe cadere nel giro di ore visto che le difese aeree ucraine sono state eliminate, riferisce una fonte degli alleati a Bloomberg sottolineando che le forze russe stanno avanzando su ambedue i lati del fiume Dnepr.

(AGGIORNAMENTO 20.17)

Il Pentagono ha ordinato il dispiegamento di circa 7.000 truppe in Europa. Lo riportano i media americani. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni nei confronti di 24 persone e organizzazioni bielorusse per il sostegno all’invasione russa in Ucraina. Lo afferma il Tesoro americano.

(AGGIORNAMENTO 19.52)

Joe Biden ha annunciato nuove sanzioni e il bando dell’export tecnologico per punire la Russia della sua invasione in Ucraina. Nella blacklist altre quattro banche statali russe. «È una guerra premeditata da mesi», ha detto il presidente Usa parlando alla nazione dalla Casa Bianca del conflitto ucraino. «Vladimir Putin ha respinto ogni offerta di dialogo. Putin è l’aggressore, Putin ha scelto questa guerra». «Prenderemo iniziative per proteggere gli alleati della Nato. Le nostre forze in Europa difenderanno gli alleati della Nato, difendendo ogni centimetro del territorio dell’alleanza», ha affermato Biden.

(AGGIORNAMENTO 19.49)

A causa del deterioramento della situazione l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ritira temporaneamente i suoi osservatori dall’Ucraina. Lo ha annunciato questa sera il segretario generale Helga Schmid.

(AGGIORNAMENTO 19.18)

«Ci siamo accordati per portare avanti ulteriori sanzioni alla Russia, che saranno devastanti». Lo twitta il presidente americano Joe Biden dopo il G7. «Questa mattina ho incontrati i miei colleghi del G7 per discutere l’ingiustificato attacco del presidente Putin all’Ucraina e ci siamo accordati per portare avanti devastanti pacchetti di sanzioni e altre misure economiche» contro la Russia. «Siamo affianco al coraggioso popolo dell’Ucraina», twitta Biden.

