«Quirinabile» è il neologismo coniato di fresco dalla stampa italiana per definire la persona che potrebbe legittimamente aspirare a ricoprire le funzioni di Capo dello Stato. Fino a questo momento, e a poche ore dal primo voto dei 1.008 grandi elettori, i «quirinabili» sono abbastanza numerosi. Segno che, sul risultato finale, regna ancora un discreto caos.

Sabato sera, l’uscita di scena di Silvio Berlusconi (ieri di nuovo ricoverato al San Raffaele per alcuni controlli medici) non è servita a semplificare il quadro. Semmai, sembra aver reso tutto un po’ più complicato. Nel comunicato di resa - un capolavoro di linguismo acrobatico in cui l’ex premier ha prima sottolineato di aver «verificato l’esistenza di numeri sufficienti per l'elezione», e poi spiegato di aver chiesto «a quanti lo hanno...