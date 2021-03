Nell’anno della pandemia da Covid-19 in Italia sono aumenti del 20% gli attacchi cibernetici contro assetti rilevanti per la sicurezza nazionale. Lo evidenzia la Relazione annuale dell’Intelligence pubblicata oggi.

In particolare «è emerso come attori statuali abbiano tentato di sfruttare le debolezze connesse all’ondata pandemica per porre in atto attacchi sofisticati miranti ad esfiltrare informazioni sensibili su terapie e stato della ricerca», precisa la relazione.