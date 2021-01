È stato un discorso incentrato sulla crisi sanitaria ed economica legata al coronavirus, quello pronunciato ieri sera dal presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, in occasione del tradizionale messaggio di fine anno. Il capo di Stato ha in particolare posto l’attenzione sul vaccino antiCovid: «La scienza ci offre l’arma più forte, prevalendo su ignoranza e pregiudizi. Ora a tutti e ovunque – senza distinzioni – dovrà essere consentito di vaccinarsi, gratuitamente: perché è giusto, e perché necessario per la sicurezza comune. Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere. Tanto più, per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili. Di fronte a una malattia, così fortemente contagiosa, che provoca tante morti, è necessario tutelare la propria salute, ed è doveroso proteggere quella degli altri: familiari, amici, colleghi». Mattarella ha poi aggiunto: «Io mi vaccinerò appena possibile. Dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza. Il vaccino, e le iniziative della Unione Europea, sono due vettori decisivi della nostra rinascita».