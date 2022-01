La Scozia si allinea all’Inghilterra: via le restrizioni extra

La Scozia si riallinea all’Inghilterra, la maggiore nazione del Regno Unito, e annuncia a partire dalla settimana prossima la fine delle restrizioni extra più severe reintrodotte dal 26 dicembre per far fronte all’ondata di contagi Covid alimentati dalla variante Omicron: inclusa la revoca del tetto di 500 spettatori per eventi sportivi come le partite di calcio o di rugby e per i concerti musicali. Lo ha annunciato Nicola Sturgeon, first minister del governo locale indipendentista di Edimburgo, competente sulla materia sanitaria in base alla devolution britannica.

La novità consentirà fra l’altro la riapertura piena delle porte degli stadi per le sfide della Scottish Premiership, alla fine della pausa del massimo campionato scozzese di football; e la rinuncia a ogni limitazioni sulle presenze del pubblico ai match in programma in Scozia il mese prossimo nell’ambito del torneo di rugby delle 6 Nazioni. «Speriamo di essere ormai sulla strada di una svolta nella pandemia, verso un Covid non più epidemico, ma endemico... da gestire e con cui convivere a diversi livelli», ha detto Sturgeon.

L’opposizione Tory scozzese ha tuttavia accusato la first minister di essere stata costretta a questo ripensamento solo dalle pressioni della gente dinanzi a restrizioni rivelatesi inutili in base ai dati: dimostratisi nell’ultima settimana nella nazione del nord analoghi per andamento a quelli dell’Inghilterra, dove il governo centrale conservatore di Boris Johnson si è invece limitato a contrastare Omicron con misure meno invasive (lavoro da casa, stretta sulle mascherine nei luoghi pubblici, green pass solo agli ingressi di discoteche ed eventi di massa), oltre che con un’accelerazione a quote record in Europa delle terze dosi booster dei vaccini.

