Dipingere «Black Lives Matter» sulla Fifth Avenue sarebbe «un simbolo d’odio» e finirà per «denigrare» l’intera strada icona della Grande Mela: lo ha detto Donald Trump, attaccando il sindaco di New York Bill de Blasio che la scorsa settimana ha dato direttive per procedere con la scritta (a caratteri cubitali gialli come a Washington e in altre città Usa).