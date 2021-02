Il presidente USA Joe Biden ha firmato nello studio Ovale tre ordini esecutivi sull’immigrazione: uno per riunire le famiglie di immigrati separati al confine col Messico, un altro per affrontare le radici dell’immigrazione dall’America centrale e ristabilire il sistema del diritto d’asilo, un terzo infine per rottamare le politiche «dannose e controproducenti» della precedente amministrazione.