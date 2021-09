Era il 10 settembre 2001 e come riporta Newsweek ricostruendo le giornate precedenti alle stragi Osama Bin Laden telefonò ad Alia Ghanem in Siria: le disse che «qualcosa di grosso stava per succedere» e che per questo, probabilmente, lui non sarebbe stato in grado di contattarla per un po’. A riferire della chiamata tra Bin Laden e la madre, citando un alto funzionario straniero, era stato anche il New York Times poco tempo dopo gli attentati, mentre NBC ha sostenuto che la telefonata sarebbe avvenuta un po’ prima, il 9 settembre: «Tra due giorni sentirai grandi notizie e non avrai notizie da me per un po’», avrebbe spiegato il terrorista a Ghanem.