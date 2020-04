L'ultima battaglia, l'ultima vittoria, forse l'ultimo urrà: corre spedita oltre la strabiliante e inattesa soglia di 12 milioni di sterline di donazioni la raccolta fondi per l'Nhs, il servizio sanitario del Regno Unito, promossa da un veterano della Seconda guerra mondiale vicino alla boa del secolo di vita.

È ormai un fenomeno planetario Tom Moore, 99.enne capitano a riposo dell'esercito di Sua Maestà divenuto famoso oltre le rive della Manica per aver lanciato un sfida di solidarietà al culmine d'una esistenza carica di anni e di medaglie.

La sfida era stata lanciata dal veterano 99.enne lo scorso 10 aprile via Twitter. «Sono il Capitano Tom Moore, veterano di guerra di 99 anni (quasi 100) e camminerò per il sistema sanitario nazionale per raccogliere fondi per i nostri eroi». L’impresa avrebbe dovuto essere completata prima del suo 100. compleanno (il 30 aprile) con l’obiettivo di raccogliere mille sterline. Sei giorni dopo la cifra raccolta supera i 12 milioni.

Un modo - ha spiegato - per ripagare quei medici e infermieri che lo avevano assistito e curato per un tumore prima, per una frattura al bacino poi: «È una cosa meravigliosa per i nostri dottori e tutto il personale sanitario al fronte, nell’ultima guerra erano i nostri soldati in uniforme a stare in prima linea ma ora il nostro esercito è composto da loro e stanno facendo un lavoro meraviglioso».

Conosciuto ora sui media media come «il capitano Tom», Moore si è detto grato a tutti i donatori, ma soprattutto a chi ora si trova in trincea nella battaglia al coronavirus. Impagabile l'espressione sorridente del suo viso, immortalata dalla Bbc nel soggiorno di casa al fianco della figlia Hannah, nel momento in cui ha appreso in diretta che la colletta aveva superato l'ultimo picco.

