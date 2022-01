La sicurezza prima della bellezza: Venezia modifica il ponte «scivoloso»

«Una trappola per turisti», in tutti i sensi. È così che viene definita dai veneziani l’opera dell’architetto spagnolo Santiago Calatrava, il Ponte della Costituzione che con i suoi affascinanti gradini di vetro e acciaio attraversa la Serenissima sul Canal Grande, collegando Piazzale Roma e la stazione ferroviaria. Bellissimo, ma altrettanto pericoloso. Il tranello del ponte sono proprio i suoi traslucidi gradini, che sono stati – a più riprese – il palcoscenico di svariate cadute, soprattutto in inverno, quando pioggia e ghiaccio rendono la passerella ancora più sdrucciolevole, e in particolar modo tra i turisti. I veneziani, infatti, conoscono le insidie celate dietro ai ripidi e scivolosi gradini del ponte di Calatrava, ed evitano pertanto – molto accuratamente – spiacevoli capitomboli,...