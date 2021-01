Questa settimana c’è un peggioramento generale della situazione epidemiologica in Italia, aumentano le terapie intensive, l’indice Rt (il numero di riproduzione, che indica il numero di contagi medio provocato da una persona infetta) e focolai sconosciuti. Non facciamoci fuorviare. L’epidemia è nuovamente in una fase espansiva, ha sostenuto il ministro.