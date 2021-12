«A un anno dalla prima approvazione del vaccino non avrei creduto ci trovassimo ancora in una epidemia, ma come tutti sapete la situazione epidemiologica rimane estremamente preoccupante in Europa e la variante Omicron è diventata la variante predominate in un numero crescente di paesi». Lo ha detto la direttrice esecutiva dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), Emer Cooke nel corso di una conferenza stampa.