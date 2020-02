«Domani discuteremo a Bruxelles, in un importante consiglio dei ministri degli Esteri, di una missione europea, che avrà il compito di dare un segnale chiaro: in Libia va bloccato il flusso delle armi», ha spiegato il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ai giornalisti, dopo la riunione ministeriale che si è tenuta a margine della Conferenza della Sicurezza. Non una missione militare, ha sottolineato, ma l’Europa dovrà utilizzare anche mezzi militari per un monitoraggio del rispetto dell’embargo e del cessate il fuoco, che potrebbe avvenire «via mare, via terra e per via aerea».