Continuano a peggiorare i dati del Covid-19 in Piemonte: oggi il bollettino dell’Unità di crisi della Regione riporta un incremento complessivo di 116 ricoverati: + 16 rispetto a ieri in terapia intensiva (il totale sale a 244), +100 negli altri reparti (2’532). I nuovi contagi accertati sono 2’086, con un tasso in crescita, 8,8%, con 23’578 tamponi diagnostici processati (12’895 antigenici). La quota di asintomatici è pari al 35,5 %.