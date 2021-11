«La situazione pandemica in Germania è drammatica». Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel, parlando alla conferenza delle città. Per il virus è «del tutto indifferente» che il Paese abbia un Governo reggente o nel pieno delle sue funzioni, ha aggiunto.

«Non è affatto troppo tardi per farsi somministrare una prima dose di vaccino», ha detto la Merkel, rivolgendo un appello ai non vaccinati a rivedere la loro posizione perché il vaccino è la via che conduce fuori dalla pandemia, ha ribadito. Anche per il richiamo, il cosiddetto booster, la cancelliera ha sollecitato «uno sforzo nazionale».