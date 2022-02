La Repubblica slovacca «apre» i suoi confini a tutte le persone in fuga dall’Ucraina in seguito all’attacco russo. Lo si legge sul profilo Facebook della Polícia Slovenskej republiky. «Il Ministero dell’Interno della Repubblica slovacca annuncia che tutti i valichi di frontiera al confine con l’Ucraina sono attualmente operativi, tranne il passaggio di frontiera ferroviaria Čierna nad Tisou – Čop, dove il traffico passeggeri è stato interrotto». Il post prosegue: «L’ingresso sarà consentito a tutte le persone in fuga da questo conflitto bellico. L’ingresso nel territorio della Repubblica slovacca sarà consentito previa valutazione individuale anche alle persone che non hanno un documento di viaggio valido (passaporto biometrico). La polizia di frontiera farà tutto il possibile per eliminare le possibili colonne di frontiera dispiegando personale e risorse tecniche», conclude la nota.