(Aggiornato alle 17.25) Il governo spagnolo ha dato il via libera per anticipare al 15 giugno l’apertura ai turisti stranieri - per il momento tedeschi - delle isole Baleari.

Non si tratta di un’apertura generale ma di un progetto pilota che riguarda una quota limitata di turisti, per verificare che i protocolli, in aeroporti, hotel e strutture di accoglienza funzionano correttamente. Lo spiega El Pais.

Come Paese di provenienza dei visitatori è stata individuata la Germania che ha una situazione epidemiologica simile, scrive El Pais citando fonti del governo. L’esecutivo inoltre - riferisce il quotidiano - sta negoziano anche con il governo delle Canarie.

Per l’arrivo dei turisti degli altri Paesi Ue, l’orientamento del governo spagnolo resta al momento per la data del 1 luglio.

Il progetto pilota prevede l’arrivo nelle isole Baleari dalla Germania di un massimo di 10.900 turisti senza la necessità che si sottopongano a quarantena e che si fermino sull’arcipelago almeno cinque notti, riferisce l’agenzia Efe.

I turisti che parteciperanno al programma, che si svolgerà in maniera scaglionata nella seconda metà del mese di giugno, dovranno compilare un questionario durante il volo verso le isole, sottoporsi al controllo della temperatura al loro arrivo, fornire un contatto telefonico e indicare l’indirizzo cui alloggeranno.

In caso di comparsa di sintomi collegabili alla Covid-19 dovranno comunicarlo ai servizi sanitari che si attiveranno per effettuare un test a domicilio e in caso di positività provvederanno al trasferimento in un alloggio deputato alla quarantena mentre avvieranno lo stesso tipo di verifiche per le persone con cui si è entrati in contatto.

