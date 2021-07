L’incidenza dei contagi di coronavirus in Spagna è tornata al di sopra dei 250 casi registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100.000 abitanti, una situazione che colloca il Paese iberico di nuovo in fase di «rischio estremo» - secondo i parametri sanitari nazionali - per quanto riguarda la trasmissibilità del coronavirus. Lo si apprende dall’ultimo aggiornamento del Ministero della sanità.