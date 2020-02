Niente da fare per Shamima Begum, la giovane ‘sposa di Allah’ privata della cittadinanza britannica dopo essere fuggita da Londra in Siria nel 2015 a 15 anni per unirsi a un combattente dell’ISIS ed essere stata poi ritrovata dai media in un campo profughi siriano nel 2019. La giovane, che chiede di poter rientrare nel Regno per ragioni umanitarie, avendo avuto nel frattempo un figlio e avendone perduto un altro fra gli stenti del campo, s’è vista dar oggi torto in tribunale.