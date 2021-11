La statua di Thomas Jefferson trasloca

Dopo oltre un secolo, la controversa statua di Thomas Jefferson lascerà il municipio di New York e troverà nuova casa alla Historical Society. Per decenni diversi consiglieri comunali si sono battuti per la rimozione della statua a causa del passato da schiavista del terzo presidente degli Stati Uniti.

Inizialmente sarà collocata per sei mesi nell’atrio della New York Historical Society, poi sarà trasferita nella sala lettura per la durata di dieci anni. Verrà esposta al pubblico in un’area che non richiede il biglietto d’ingresso, sarà quindi ad accesso gratuito.