Quella di Karapiru è una triste storia, una tragedia che accomuna molte delle popolazioni native del continente americano. A raccontarla in un articolo pubblicato qualche giorno fa da National Geographic è Scott Wallace, professore associato di giornalismo all’Università del Connecticut e autore del libro «The Unconquered: In Search of the Amazon’s Last Uncontacted Tribes».

Membro della tribù nomade degli Awá localizzata in Brasile, Karapiru sopravvisse negli anni ‘70 a un’imboscata «degli uomini bianchi», i quali volevano cacciare gli indigeni per sfruttare le risorse minerarie del luogo. Persa la propria famiglia, fu costretto a vagare da solo per 10 anni nell’Amazzonia. Una storia di coraggio, sopravvivenza e solitudine, la sua, dal lieto fine solo apparente, con la vera, brusca, conclusione arrivata su un lettino di un ospedale di Santa Inés (Maranhão), uno di quelli riservati ai malati di COVID-19.

Un’Odissea moderna

Karapiru nacque tra la fine degli anni ‘40 e l’inizio degli anni ‘50 (non c’è traccia della data precisa), in un periodo in cui gli Awá non avevano ancora avuto contatti con altre popolazioni. A quei tempi i territori della tribù si estendevano su buona parte dell’odierna regione di Maranhão.

© Google Maps

Negli anni ‘60 alcuni depositi di minerale di ferro (i più grandi al mondo) vennero scoperti nel vicino stato di Pará: per trasportare i materiali a est fino alla costa atlantica fu costruita una ferrovia lunga oltre 880 chilometri che tagliava in due il territorio degli Awá. Coloni e allevatori seguirono i minatori, prendendo il controllo delle foreste circostanti, utilizzando recinzioni con filo spinato per tenere lontani i nativi. Rapidamente, gli Awá «divennero intrusi nella loro stessa terra», racconta Wallace.

Fu così che gli indigeni vennero cacciati con una serie di attacchi mirati. In uno di questi la moglie e la figlia neonata di Karapiru vennero uccisi. Karapiru stesso sopravvisse a malapena, ferito alla schiena dai pallettoni dei coloni. Convinto di aver perso anche Tiramukum, il figlio primogenito, e di essere l’unico sopravvissuto all’imboscata, tagliato fuori dai propri territori e costretto alla fuga, l’indigeno vagò per mesi, viaggiando di notte e dormendo di giorno per evitare di essere individuato. In completa solitudine, sopravvisse cacciando animali selvaggi: senza possibilità di ritorno, i mesi divennero anni per l’Ulisse dell’Amazzonia.

L’incontro e l’apparente lieto fine

Con l’avanzare della colonizzazione, la selvaggina divenne più rara e Karapiru fu costretto, per cibarsi, a uccidere animali da allevamento. Nel 1989, a una decina d’anni dall’attacco, durante una caccia notturna il destino dell’uomo prese una nuova direzione. Sorpreso da un allevatore pietoso, venne accolto, rifocillato e vestito: complici il suo gentile sorriso e l’immediata disponibilità a consegnare le armi (un arco e una lancia ricavati dal bambù), a Karapiru non venne fatto del male. «Un caso fortunato», sottolinea Wallace: «Storicamente, simili incontri risultavano nella morte dell’indigeno». Dato che nessuno capiva la lingua Awá, venne contattata l’organizzazione FUNAI (Fundação Nacional do Índio, fondazione brasiliana di protezione degli indigeni e delle loro terre), la quale si occupò di aiutare il nativo a rientrare nelle proprie terre, mettendolo in contatto con un interprete. E qui il fato tornò a colpire: perché colui che si occupò di tradurre dal portoghese alla lingua Awá non era altri che il primogenito di Karapiru, anche lui sopravvissuto all’attacco e cresciuto in un orfanotrofio della FUNAI. «Gli ho chiesto quale fosse il suo nome», racconta Tiramukum a Wallace. «E quando mi ha risposto ‘‘Il mio nome è Karapiru’’ ho pensato che il cuore mi sarebbe esploso». Separati da anni di sofferenze, padre e figlio si ritrovarono: Karapiru fece ritorno nei territori ancestrali e si risposò, ebbe altri figli e nipoti.

Una fine in solitudine

A chiudere la storia di Karapiru, però, è ancora la tragedia. Anche le tribù locali hanno infatti dovuto fare i conti con la pandemia da COVID-19 e, benché completamente vaccinato, anche Karapiru si è ammalato. Ricoverato nell’ospedale della città di Santa Inés a causa dei gravi sintomi sviluppati, il resiliente nativo dell’Amazzonia è deceduto lo scorso 16 luglio, lontano dai propri cari e da chiunque parlasse la sua lingua. «Che fine triste per un uomo che ha combattuto così eroicamente per sopravvivere alla ferocia dell’uomo bianco e ai rigori della giungla», si dispiace Sydney Possuelo, ex-presidente di FUNAI, citato da Wallace.

Oggi gli Awá sono circa 600 e un centinaio di loro ancora vivono come nomadi nelle regioni del Maranhão, ma i problemi per quella che è definita la «tribù più minacciata al mondo» non sono finiti: il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha intensificato gli sforzi per ridurre le protezioni dei territori indigeni ed eliminare del tutto alcune riserve. A distanza di 40 anni, la storia del gentile Karapiru rischia così di ripetersi ancora e ancora.

