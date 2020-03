La sua storia ha fatto il giro del mondo, finendo anche sulla Cnn. «L’abbiamo soprannominata Highlander, l’immortale», ha raccontato la dottoressa Vera Sicbaldi che ha avuto nonna Lina in cura. «Rappresenta una speranza per tutti gli anziani che devono affrontare questa pandemia», ha aggiunto. Quando è stata ricoverata a inizio marzo, la donna «aveva solo qualche lieve sintomo da coronavirus, così l’abbiamo testata ed è risultata positiva, ma abbiamo fatto ben poco, si è ripresa da sola», ha aggiunto Sicbaldi.

«Nonna Lina è un simbolo di speranza per tutti», ha scritto su Facebook il presidente della regione Liguria Giovanni Toti che le ha telefonato per salutarla. «Mi ha ringraziato - racconta Toti - dicendomi che è stata curata bene e le sue parole sono sicuramente la cosa migliore della giornata che mi hanno dato una forza incredibile. La vita di ognuno di noi è preziosa, compresa quella dei nostri nonni per cui stiamo combattendo ogni giorno, non senza difficoltà! Forza Lina e grazie, non è un caso il tuo nome, Italica: sei una bella pagina della nostra storia!».