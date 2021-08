Capire l’Afghanistan non è mai stato facile. Per nessuno. La storia insegna che le regioni montuose del Paese mediorientale sono il vicolo cieco nel quale si sono infilati, nei secoli, imperi coloniali (la Gran Bretagna), imperi ideologici (l’Unione Sovietica) e imperi finanziari (gli Stati Uniti).

Nessuno, in Occidente, ha mai davvero compreso la dimensione tribale della società afghana, così come le mutevoli alleanze tra i clan o i contrasti religiosi all’interno della galassia islamica.

L’Afghanistan è un guazzabuglio in continuo rimescolamento. E l’ultima crisi, che da giorni riempie le pagine dei giornali e gli schermi delle televisioni, ne è la conferma.

Il terribile attentato di due giorni fa all’aeroporto di Kabul ha fatto capire, ad esempio, come i talebani non siano in grado di controllare...