Nonostante avesse fatto voto di povertà, una suora di Los Angeles ha rubato oltre 800.000 dollari dai fondi di una scuola elementare cattolica per pagare spese personali, inclusi viaggi a Las Vegas per giocare d’azzardo.

Mary Margaret Kreuper, 80 anni, è stata condannata lunedì a un anno e un giorno di carcere per frode e riciclaggio di denaro, oltre a dover pagare 825.000 dollari come restituzione del denaro che ha sottratto mentre era preside alla St. James Catholic School di Torrance, in California.

«Ho peccato, ho infranto la legge e non ho scuse - ha detto la suora al giudice distrettuale Otis D. Wright II, come riportato dal «Los Angeles Times» -. Ho sbagliato e sono profondamente dispiaciuta per il dolore e la sofferenza che ho causato a così tante persone».

Per un periodo di 10 anni, a partire dal 2008, la Kreuper ha sottratto denaro alla scuola dove è stata preside per 28 anni, «per pagare spese che il suo ordine (le Suore di San Giuseppe di Carondelet) non avrebbe approvato, e tanto meno pagato, comprese quelle per il gioco d’azzardo sostenute nei casinò», ha spiegato il Dipartimento di Giustizia.

La suora ha rubato circa 83.000 dollari all’anno, che è l’equivalente delle tasse scolastiche per 14 studenti, inoltre ha falsificato i rapporti mensili e annuali e ha ordinato ai dipendenti di alterare e distruggere i documenti finanziari.

«Mi scuso per lo scandalo, l’imbarazzo e l’onere finanziario che ho imposto alle suore della mia comunità religiosa, all’arcidiocesi di Los Angeles, alla St. James School, ai parrocchiani, ai genitori e agli studenti che hanno riposto la loro fiducia in me», ha aggiunto la suora.

