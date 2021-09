Secondo le autorità, le norme igieniche e il distanziamento sociale per combattere il virus saranno ancora incoraggiate nei luoghi pubblici. «Il nostro obiettivo è sempre stato quello di revocare le restrizioni il prima possibile», ha detto il ministro della Sanità Lena Hallengren in una conferenza stampa.

La Svezia fece scalpore per la decisione di combattere la diffusione del virus con misure per lo più non coercitive piuttosto che con il tipo di blocco visto in tutta Europa. Tali misure hanno iniziato ad essere allentate da maggio secondo un piano in cinque punti, con la quarta tappa prevista per la fine di settembre.