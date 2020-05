«Non possiamo accettare che la Svizzera consideri gli italiani degli appestati, e la Croazia vada su questa strada: Non possiamo essere consideri il lebbrosario d’Europa solo perché in Italia il virus è arrivato prima che in altri paesi europei». È duro il j’accuse del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia che ha ribadito ancora una volta con forza il suo no «ai corridoi turistici».