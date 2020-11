Le cifre relative ai contagi crescono e toccano nuove vette ogni giorno in tutta Europa, ma anche in Svizzera. Il Consiglio federale punta per ora su restrizioni mirate per far fronte a questa crescita, ma non è così in tutta Europa. Anzi. Molti paesi hanno annunciato nuovi lockdown. Dalla Francia, alla Gran Bretagna, al Belgio e all’Austria, da lunedì le misure di contenimento saranno massicce. Ecco un giro d’orizzonte di quel che succede nei paesi vicini.

Italia

Anche l’Italia aumenta le limitazioni. Le mascherine sono obbligatorie in tutti i luoghi chiusi come nei mezzi pubblici e nei negozi. Si deve indossarle anche all'aperto se ci si trova vicino a persone non conviventi. Discoteche e altri locali pubblici da ballo rimangono chiusi, così come palestre, piscine, teatri, cinema, impianti sciistici e sale giochi. Bar e ristoranti devono chiudere alle 18.00. In Piemonte e in Lombardia, i centri commerciali non alimentari rimarranno chiusi il weekend. In Lombardia vige inoltre un coprifuoco notturno dalle 23.00 alle 5.00, solo gli spostamenti di lavoro o di necessità sono possibili (con autodichiarazione). In molti luoghi sono in corso feroci proteste contro le decisioni del governo, che ipotizza ora un nuovo decreto e il lockdown a partire dalla prossima settimana.

Francia

Il capo dello Stato francese Emmanuel Macron si è rivolto ai suoi connazionali in un discorso televisivo mercoledì sera. Il presidente ha dichiarato che la nuova serrata a livello nazionale da venerdì. Chiusi ristoranti e i bar (ad eccezione dell’asporto), così come tutti i locali aperti al pubblico che non sono essenziali. Proibiti gli assembramenti e le grandi manifestazioni. Al contrario di quanto avvenuto in primavera, tuttavia, numerose scuole restano aperte. Le persone saranno autorizzate ad uscire per urgenze e comprovate necessità mediche. Sarà anche permesso fare la spesa o prendere aria fresca. Le misure sono inizialmente limitate al 1° dicembre.

Austria

L’Austria torna in regime di semi-lockdown per contenere la pandemia, fino al 30 novembre. Il governo austriaco ha comunicato una nuova stretta, con l’istituzione del coprifuoco e la chiusura di ristoranti, alberghi, istituzioni culturali e sportive, nel tentativo di arginare la seconda ondata della pandemia. «Un secondo blocco è in vigore da martedì fino alla fine di novembre», ha annunciato il cancelliere Sebastian Kurz in conferenza stampa.

Germania

In Germania, la settimana scorsa Merkel e i ministri presidenti dei Länder federali si sono accordati su massicce restrizioni, in vigore da lunedì in tutto il paese. Restano aperti asili e scuole, ma saranno chiusi bar, ristoranti, hotel teatri e cinema. I pernottamenti in Germania saranno consentiti solo per casi eccezionali come viaggi di lavoro. Restrizioni nei negozi in base alla superficie. Vietati inoltre gli assembramenti e le manifestazioni pubbliche: tornano le limitazioni nei contatti personali. Potranno infatti riunirsi al massimo 10 persone o due famiglie o nuclei di conviventi. Le restrizioni saranno accompagnate da un nuovo pacchetto da dieci miliardi di euro per garantire ai locali costretti a chiudere, il 75% del fatturato di novembre, se hanno meno di 50 dipendenti.

Gran Bretagna

Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato l’entrata in vigore dalla settimana prossima di un lockdown nazionale bis in tutta l’Inghilterra per cercare di frenare la seconda ondata di contagi da coronavirus. La restrizione, a differenza della primavera, non comprende tuttavia la chiusura di scuole e università: è prevista da giovedì 5 novembre al 2 dicembre. La stretta prevede la chiusura di tutti i negozi non essenziali (escluse farmacie, supermercati e poco altro), delle attività ricreative e sociali, di alberghi, ristoranti, pub e caffè salvo che per i servizi di take-away, nonché il ritorno dell’indicazione tassativa di lavorare da casa per chiunque lo possa fare, di non uscire se non per le esigenze fondamentali, con il permesso di far sì attività fisica, ma la limitazione di poter incontrare da giovedì all’aperto non più di un’altra persona non convivente (ossia di passare dall’attuale tetto di 6 a quello di appena due). Vietate oltre le riunioni in casa fra nuclei familiari diversi.

Belgio

Per il Paese con il tasso di infezione più alto d’Europa si presenta una nuova chiusura. Anche se non ci sono restrizioni all’uscita, parchi e luoghi di svago devono rimanere chiusi così come tutte le attività «non essenziali». Ciò include parrucchieri e altre professioni con contatto fisico diretto. Restano aperti gli hotel. Vige il coprifuoco dalle 22. Nei luoghi pubblici, assembramenti fino a un massimo di 4 persone. Prolungate le vacanze scolastiche fino al 15 novembre, poi le lezioni si terranno a distanza fino a Natale. Tutte le misure sono valide da lunedì 2 novembre.

Irlanda

Lavoro da casa, ove possibile. Riunioni al chiuso non consentite, le persone possono incontrarsi all'aperto con un'altra famiglia. Negozi non essenziali chiusi, scuole e asili aperti.

Olanda

Bar, ristoranti e caffetterie possono servire solo da asporto. Tutti i negozi, a parte i supermercati, devono chiudere entro le 20. Si consiglia alle persone di rimanere a casa e lavorare da casa il più possibile. Obbligo di mascherina fuori. Scuole, palestre e piscine aperte.

Grecia

Nella zona rossa, che comprende anche Atene e Salonicco, coprifuoco notturno e chiusura per un mese di bar, ristoranti, palestre, teatri, cinema. Restano aperti scuole, alberghi, parrucchieri e negozi al dettaglio. Consentiti gli spostamenti tra le regioni.

Portogallo

Da mercoledì prossimo, il 4 novembre, il Portogallo torna ad un lockdown parziale che riguarderà il 70% della sua popolazione. Tutte le persone interessate dal lockdown saranno tenute a rispettare «un dovere civico di confinamento domiciliare», ma potranno lasciare la loro abitazione per andare a lavorare, dove lo smartworking non sia possibile, e per accompagnare i figli a scuola. Gli esercizi commerciali dovranno chiudere al più tardi alle 22.00 e le aziende dovranno ricorrere ad orari di lavoro scaglionati. Da mercoledì prossimo, infine, sarà obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto in tutto il Paese.

Repubblica Ceca

Primo paese a imporre un confinamento severo dopo la primavera. Dal 5 ottobre sono chiusi bar, ristoranti, scuole, negozi non essenziali, almeno fino al 3 novembre. Non si può uscire se non per lavoro, visite familiari essenziali, esercizio fisico, acquisto di cibo o medicine.

Spagna

Vige lo stato d'emergenza, ma non c'è un regime di lockdown (unico grande paese insieme con l'Italia, per ora). Coprifuoco dalle 23 alle 6 ad eccezione delle Isole Canarie. Incontri pubblici e privati limitati a 6 persone che non vivono insieme. I leader regionali possono modificare l'orario del coprifuoco e possono chiudere i propri confini.

