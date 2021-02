Gli impianti sciistici, in Italia, non riapriranno. Non ora, nonostante fosse tutto pronto. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo. Un dietrofront improvviso, pronunciato all’ultimo minuto. Ma, soprattutto, una mazzata per gli operatori del settore che avevano investito fidandosi di quanto aveva detto in un primo momento il governo. Ma perché questa marcia indietro? Troppo alto il pericolo legato alle varianti del coronavirus. Lo ha confermato, fra gli altri, il professor Walter Ricciardi, consigliere proprio di Speranza. Intervenuto alla trasmissione di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa, sulla Rai, Ricciardi ha tirato in ballo la Svizzera. Una dichiarazione, la sua, destinata a far polemica da una parte e dall’altra del confine. «Il Paese che ha fatto entrare la variante inglese in Europa è la Svizzera» ha detto Ricciardi con forza. E ancora: «Gli inglesi sono andati a sciare in Svizzera, Paese che ha pervicacemente tenuto aperti gli impianti sciistici, e lì una maestra è poi tornata a scuola e ha infettato praticamente tutti i suoi allievi». Da lì, secondo Ricciardi, la variante «si è sparsa nel resto della Svizzera e d’Europa. Sono cose che diciamo e che sappiamo, però molto spesso la politica è restia a dire completamente la verità».