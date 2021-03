Oggi si apre a New York la 65esima sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne (CSW). La delegazione svizzera insisterà su una partecipazione attiva delle donne nei processi decisionali della vita pubblica.

Una delle preoccupazioni principali, si legge in un comunicato odierno del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), è che la crisi legata al coronavirus cancelli i progressi ottenuti in materia di uguaglianza. Per evitarlo, sostiene la Confederazione, è necessario un impegno risoluto della comunità internazionale.