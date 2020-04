Italia e Svizzera sono in costante contatto in questo momento di crisi dovuto all’epidemia di coronavirus. Lo scrive in un tweet il ministro degli esteri di Roma, Luigi Di Maio.

Venerdì in conferenza stampa, il Consigliere federale ticinese Ignazio Cassis aveva ricordato che nei nosocomi svizzeri è già ricoverata una quarantina di pazienti francesi e che si stavano valutando anche richieste in questo senso giunte dall’Italia. In ogni caso, aveva aggiunto, eventuali pazienti italiani non verrebbero ricoverati in Ticino, dove la situazione è critica.