La Confederazione reagisce all’avanzata dei talebani in Afghanistan: per motivi di sicurezza ha deciso di richiamare in patria tre collaboratori dell’Ufficio di cooperazione della Svizzera e dell’agenzia consolare in Afghanistan, che lasceranno Kabul «il prima possibile», ha spiegato oggi in conferenza stampa a Berna la segretaria di Stato Livia Leu, facendo il punto della situazione. Anche 40 collaboratori locali di lunga data della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e le loro famiglie - per un totale di circa 200 persone - potranno chiedere l’ingresso in Svizzera per motivi umanitari.